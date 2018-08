Ukradli rowery i wędki. Jeden był już karany

Policjanci z Jelcza-Laskowic zatrzymali dwóch sprawców włamania do piwnicy i kradzieży rowerów. To mieszkańcy gminy Jelcz-Laskowice, w wieku 16 i 19 lat. Ukradli rowery i sprzęt wędkarski. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionego mienia.

***

Pod koniec lipca do KP w Jelczu-Laskowicach wpłynęły zgłoszenia mieszkańców miasta i gminy o włamaniu do piwnicy oraz o kradzieżach rowerów i sprzętu wędkarskiego. – Policjanci pionu kryminalnego podjęli działania, w wyniku których wytypowali sprawców przestępstw – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie Okazali się nimi dwaj mieszkańcy gminy Jelcz-Laskowice. Młodzieńcy przyznali się do kradzieży 2 rowerów i 2 wędek. Policjanci odzyskali to mienie i przekazali właścicielom. Aktualnie śledczy sprawdzają, czy złodzieje nie popełnili jeszcze innych przestępstw przeciwko mieniu. 19-latkowi, który już wcześniej był karany za podobne przestępstwa, za włamanie do piwnicy i kradzież roweru grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. O losie 16-latka zadecyduje sąd rodzinny.