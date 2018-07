Auto dachowało. Trzy osoby poszkodowane. Śmigłowiec w akcji

Do wypadku doszło około godz. 11.30 za Janikowiem. Samochód osobowy wypadł z drogi i dachował. Jechały nim trzy młode osoby. Z wstępnych informacji wynika, że mają poważne obrażania. Stan poszkodowanych jest ciężki.

Dwie osoby pojechały do szpitala karetką, po trzecią przyleciał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak informuje podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie 29-letni kierowca bmw (na oławskich numerach rejestracyjnych) stracił panowanie nad autem po tym jak minął łuk drogi. Auto wypadło na pobocze, uderzyło w drzewo i dachowało. Uczestnicy wypadku jechali bez pasów, wypadli z samochodu. 23-letni pasażer w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. 29- i 19-letni pasażer trafili do oławskiego szpitala. Kierowca był trzeźwy. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, która ustala przyczyny wypadku.