Źródło: Policja Jelcz-Laskowice

Dwie plantacje marihuany i dwóch zatrzymanych

Policjanci z Jelcza Laskowic zatrzymali dwóch mężczyzn (22 i 23 lata), podejrzanych o uprawę konopi indyjskich. Funkcjonariusze zastali podlewających prowadzoną uprawę, która znajdowała się w Jelczu Laskowicach, w krzakach pomiędzy zabudowaniami. Funkcjonariusze ujawnili 16 krzaków konopi. Policjanci z Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Jelczu Laskowicach uzyskali informację, że na terenie miasta, w zakrzewionym miejscu uprawiana jest zakazana prawem marihuana. – Mundurowi udali się we wskazane miejsce, gdzie spotkali dwóch młodych mieszkańców powiatu oławskiego, którzy „dbali” o posiadane sadzonki. Przyznali się do uprawy 16 krzaków konopi. W toku dalszych czynności policjanci znaleźli drugą uprawianą przez zatrzymanych plantację, znajdująca się na trasie pomiędzy Jeszkowicami a Nadolicami. Ujawniono tam 24 sztuki krzaków konopi. 22-letni 23-letni mieszkańcy gminy Oława usłyszeli już zarzuty uprawy konopi indyjskich, do których się przyznali. Decyzją Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Oławie zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, a także w postaci poręczenia majątkowego. Za uprawę konopi indyjskich grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość, nawet do 12 lat pozbawienia wolności.