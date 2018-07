Jechał za szybko. Naczepa uderzyła w osobówkę

Kierujący autem ciężarowym nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Do kolizji doszło około godz. 9.20 przed skrętem na Hannę. – Kierowca ciężarówki jechał z Jelcza-Laskowic, na łuku drogi stracił panowanie nad autem, naczepa przemieściła się na przeciwny pas ruchu i uderzała w renault lagunę – mówi sierżant sztabowy Łukasz Duczkowski z oławskiej drogówki. Na miejscu było pogotowie, ale nikt nie trafił do szpitala. Nie ma osób rannych. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godz. 12.00.