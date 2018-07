Jeżdżą bez pasów, policja kontroluje

Dolnośląscy policjanci przeprowadzili na terenie województwa kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tym razem pod hasłem „PASY”. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na to, czy kierujący i pasażerowie stosują pasy bezpieczeństwa, a także czy dzieci przewożone są w sposób prawidłowy. Skontrolowano blisko 1400 pojazdów i ujawniono niestety blisko 900 wykroczeń popełnionych przez kierujących, czy też pasażerów. – Jak pokazują badania i testy, pasy bezpieczeństwa są najskuteczniejszym znanym środkiem, ratującym ludzkie życie podczas zdarzenia drogowego. W momencie poważnego wypadku dają najczęściej jedyną szansę na przeżycie – mówi asp. szt. Paweł Petrykowski, oficer prasowy KWP we Wrocławiu. – Policyjne statystyki potwierdzają ten fakt. Wynika z nich, że głównymi przyczynami śmiertelności i urazowości ofiar wypadków drogowych jest właśnie naruszenie przepisów dotyczących obowiązku korzystania z tych urządzeń, a także urządzeń przeznaczonych do bezpiecznego przewożenia dzieci.

Działania „Pasy” są cyklicznie realizowane przez policjantów na wszystkich drogach województwa dolnośląskiego. Ich celem jest m.in. uświadamianie uczestnikom ruchu drogowego poważnych konsekwencji, jakie w przypadku kolizji lub wypadku niesie za sobą jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa oraz jak niebezpieczne jest przewożenie dzieci w sposób nieprawidłowy.

Ostatnia tego typu akcja przeprowadzona przez funkcjonariuszy 6 lipca, to 1388 skontrolowanych pojazdów. Niestety w 886 przypadkach policjanci ujawnili naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierowców – aż 476 z nich nie korzystało z pasów bezpieczeństwa. W 67 przypadkach pasów nie mieli zapiętych pasażerowie, a 11 przypadków dotyczyło nieprawidłowego przewożenia dzieci. – Niestety jak pokazują te i wcześniejsze działania, spora część osób lekceważy przepisy obowiązujące w tym zakresie. Pamiętajmy, że obecnie na drogach jest znacznie więcej pojazdów w związku z wakacyjnym ruchem turystycznym. Dlatego po raz kolejny apelujemy o zachowanie ostrożności i zasad bezpiecznej jazdy. Wyjeżdżając na wakacje zadbajmy o to, by również bezpiecznie z nich wrócić. W sytuacji zagrożenia pasy mogą nam w tym pomóc – dodaje asp. szt. Paweł Petrykowski.