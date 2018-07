5 złotych medali Agnieszki na jednych mistrzostwach! Komendant główny wyróżnił ją srebrną odznaką!

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka z policyjnymi sportowcami, którzy odnieśli znaczące sukcesy . Wśród laureatów była oławska policjantka, sierż. szt. Agnieszka Burdelak, wielokrotna medalistka Mistrzostw Zawodowych Służb Mundurowych. Jej pasją jest pływanie – tę dyscyplinę sportu uprawia od 20 lat. Nie jest to jedyne zajęcie sportowe Agnieszki, od 6 lat startuje w zawodach triathlonowych, na tym polu również odnosi sukcesy. Za swoje sportowe osiągnięcia otrzymała z rąk Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Jarosława Szymczyka, srebrną Policyjną Odznakę Sprawności Fizycznej i pamiątkowy ryngraf. Wyróżnionym składał gratulacje także Andrzej Kraśnicki prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wśród obecnych gości nie zabrakło osób znanych ze świata sportu m.in. Andrzeja Strejlau, Grzegorza Skrzecza i Andrzeja Suprona. Nadinsp. Jarosław Szymczyk w swoim wystąpieniu podziękował za trud wkładany w treningi i godzenie tej szczególnej pasji z codziennymi obowiązkami służbowymi. Słowa wdzięczności skierował także do rodzin i najbliższych sportowców. Sierż. szt. Agnieszka Burdelak pracuje w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Ostatnie osiągnięcie sierż. szt. Agnieszki Burdelak, to 5 złotych medali przywiezionych z Mistrzostw Służb Mundurowych w Pływaniu, które odbyły się 25 czerwca bieżącego roku w Warszawie.