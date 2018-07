Młoda kobieta jest prześladowana przez chorą psychicznie mieszkankę. Nie zna jej, nigdy nie miała z nią nic wspólnego, jednak ta osoba ją nęka i grozi, że zabije (Zdjęcie ilustracyjne)

Jestem jej celem, mówi, że mnie zabije

Oława. Strach i bezradność. – Krzyczała, że podpali mi włosy, że jestem złym człowiekiem i nie powinnam chodzić po ulicy! Jessica boi się o życie. Kiedy wychodzi na ulicę nerwowo się rozgląda. W każdej chwili może spotkać kobietę, która ma obsesję na jej punkcie i mówi, że w końcu ją zabije.

Jest chora psychicznie i kilka razy zaatakowała, ale Jessica uciekła. Mówi, że kolejny raz może nie zdążyć. – Nikt nie potrafi mi pomóc. Ja mam dość takiego życia, cały czas jestem zagrożona – dodaje.

Koszmar rozpoczął się trzy lata temu. Jessica wracała z domówki od znajomych, była godzina trzecia w nocy. Blok niedaleko restauracji Tropic. – Zobaczyłam tę kobietę w klatce obok i myślałam, że rozmawia z kimś przez domofon, bo krzyczała i używała wulgaryzmów – mówi Jessica. – Na myśl mi nie przyszło, że to było do mnie! Dobrze, że nie założyłam słuchawek z muzyką, bo prawdopodobnie byłoby po mnie, nie zdążyłabym zareagować. Poszłam odpiąć rower, a wtedy ona zaszła mnie od tyłu, z torebki wyjęła toporek do mięsa. Krzyczała, że mnie zabije. Uciekłam z płaczem.

Wtedy Jessica myślała, że ta sytuacja to czysty przypadek, jednak wkrótce znów spotkała tę kobietę. Historię prześladowanej kobiety opisujemy w papierowym wydaniu „Powiatowej”. Artykuł w całości można przeczytać już teraz w e-wydaniu:https://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2018-06-28