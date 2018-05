Zdjęcie ilustracyjne

Długi weekend trwa, a policjanci zatrzymali u nas już 7 praw jazdy

W powiecie oławskim, po kilku dniach akcji „Majowy Weekend” policjanci ruchu drogowego zatrzymali aż siedem praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km, od prędkości dozwolonej na danym terenie. Zatrzymali także kierowcę, który posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna złamał też kilka innych przepisów: kierował po użyciu alkoholu, zignorował polecenie funkcjonariuszy dających mu sygnał do zatrzymania i prowadził auto bez wymaganych uprawnień.

Wzmożone działania policji na drogach powiatu oławskiego trwają od 27 kwietnia, a zakończą się 6 maja. – Celem tej akcji jest zapewnienie uczestnikom ruchu drogowego bezpiecznej podróży – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Niestety zdarzają się kierujący, którzy ignorują zasady bezpieczeństwa nie dbając o życie i zdrowie swoje, a także innych uczestników ruchu drogowego. Nadmierne przekraczanie prędkości, to główne grzechy kierujących. Od 28 kwietnia do 1 maja policjanci z oławskiej drogówki zatrzymali kierującym siedem praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km od prędkości dozwolonej na danym terenie. 1 maja funkcjonariusze zatrzymali również mężczyznę , który zlekceważył policyjne sygnały do zatrzymania. Chcąc uniknąć kontroli, przyspieszył i zaczął uciekać. Po zatrzymaniu okazało się, że nie posiada prawa jazdy, a pojazd nie jest ubezpieczony, kierował autem pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Na dodatek, kierował autem po użyciu alkoholu. Za tak lekkomyślne postępowanie odpowie przed sądem. Kierującemu, który nie zatrzymał się do kontroli grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.