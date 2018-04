Ukradli deskorolkę, żeby wrócić do domu

Elektryczną deskorolkę o wartości 850 złotych wynieśli z marketu. Dwóch uciekających mężczyzn zauważyła kobieta, będąca w pobliżu sklepu. Natychmiast powiadomiła policję.

Dyżurny policji po uzyskaniu wszystkich istotnych informacji, podał patrolom rysopisy sprawców. Na jednej z ulic Oławy, policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zauważyli dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisowi. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać ich do kontroli. Podejrzani na widok policjantów podjęli ucieczkę. Po krótkim pościgu zostali zatrzymani i doprowadzeni do komendy. Policjanci odzyskali skradzione mienie. Dwaj mieszkańcy Wrocławia tłumaczyli, że przyjechali do Oławy na „fuchę budowlaną”, ale niestety zleceniodawca się nie pojawił w umówionym miejscu. Nie mając pieniędzy na powrót do Wrocławia postanowili coś ukraść i jak najszybciej to spieniężyć. Stąd sytuacja z deskorolką. Podejrzani usłyszeli zarzuty, przyznali się do popełnienia przestępstwa. Popełnili go będąc na zwolnieniu warunkowym z zakładu karnego.

Ich „pomysłowość” zostanie teraz oceniona przez sąd. Za kradzież mienia w warunkach tzw. recydywy grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 7.5 roku .

Źródło KPP w Oławie

