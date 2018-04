Wójtowi zarzucają korupcję, a mieszkańcowi wręczenie łapówki

Wójta gminy Oława zatrzymano we wtorek w jego domu. CBŚP sprawdzało też dokumenty w Urzędzie Gminy. Wczoraj wójt został przesłuchany w prokuraturze w Białymstoku. Został zwolniony za kaucją 30 tys. złotych. Na bieżąco relacjonowaliśmy wydarzenia dotyczące sprawy wójta – pod tym linkiem CZYTAJ TUTAJ

Dziś udało nam się ustalić, że wójt dostał zarzut korupcji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że szef gminy Oława zemdlał w czasie wykonywania czynności prokuratorsko-sądowych i trafił do szpitala.

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku prowadzi postępowanie dotyczące między innymi udzielania korzyści majątkowych Wójtowi Gminy Oława przez jednego z mieszkańców tej gminy.

Grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności

W toku tego śledztwa wczoraj (25 kwietnia 2018 roku) funkcjonariusze CBŚP Zarząd w Łodzi, na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, zatrzymali Wójta Gminy Oława i mieszkańca tej gminy.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego prokurator ogłosił im wczoraj zarzuty. Mają one związek z przetargami organizowanymi przez Urząd Gminy Oława.

Wójt Gminy Oława podejrzany jest o przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa (art. 228 par. 3 kodeksu karnego). Przestępstwo to zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Natomiast mieszkańcowi Gminy Oława zarzucono wręczenie korzyści majątkowej w celu skłonienia Wójta Gminy Oława do naruszenia przepisów prawa (art. 229 par. 1 i 3 kodeksu karnego). Przestępstwo to zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Po przesłuchaniu zatrzymanych w charakterze podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Białymstoku wnioski o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd Rejonowy w Białymstoku uwzględnił wniosek prokuratura i tymczasowo aresztował na okres 3 miesięcy podejrzanego mieszkańca Gminy Oława.

Wobec Wójta Gminy Oława Sąd zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 30 tysięcy złotych i zawieszenia w obowiązkach wójta. Prokuratura, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego w Białymstoku, zaskarży je do Sądu wyższej instancji i będzie wnosiła o tymczasowe aresztowanie Wójta Gminy Oława.

Źródło Prokuratura Krajowa

Art.228 kk§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10

Przypomnijmy, że kilka lat temu wójt gminy Oława miał kłopoty z prawem, został skazany za kupowanie głosów wyborczych.

W 2010 roku, po czteroletniej przerwie spowodowanej wyrokami sądowymi, znów wystartował w wyborach.

Przypominamy archiwalną rozmowę: https://gazeta-olawa.pl/samorzad/samorzadlokalny/3668-nie-wchodze-po-raz-drugi-do-brudnej-rzeki/

