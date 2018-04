Zabrał telefon z koszyka

Policjanci pionu kryminalnego z KPP w Oławie zatrzymali 24-latka podejrzanego o przywłaszczenie telefonu komórkowego. Zatrzymany znalazł telefon w koszu na zakupy przed jednym z marketów w Oławie i zabrał go.

Mężczyzna przywłaszczył telefon o wartości 900 złotych, który wypadł pokrzywdzonej z torebki w trakcie pakowania zakupów. – Telefon pozostał w sklepowym koszyku – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Pokrzywdzona, na miejscu nie zauważyła jego braku. Za to moment nieuwagi kobiety „doskonale” wykorzystał 24-letni mieszkaniec gminy Oława. Zabrał telefon i zaniósł go do domu. Kobieta powiadomiła o policję. Funkcjonariusze podjęli działania, w wyniku których wytypowali sprawcę przestępstwa i odzyskali telefon. Mężczyźnie przedstawiono zarzut przywłaszczenia mienia. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.