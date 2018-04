– Cud, że nic nam się nie stało – mówi mieszkanka

Oława. Czytelniczka zwraca uwagę na przejście dla pieszych przy ulicy Spacerowej. Wskazuje je jako bardzo niebezpieczne. Zostało wyznaczone w pobliżu łuku drogi, kierowcy jeżdżą tam szybko, a inni parkują tak, że utrudniają widoczność. Hanna przekonała się dziś, że jest tam niebezpiecznie. Napisała do redakcji:

– Chodzi o okolice dworca PKP. Przy ulicy Spacerowej 7-10 zrobiono przejście dla pieszych w bardzo niebezpiecznym miejscu. Tuż za zakrętem. Mieszkańcy skarżą się na kierowców, którzy bardzo szybko jeżdżą. Dodatkowo utrudniają widoczność zaparkowane auta w niedozwolonym miejscu. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają przez to ograniczoną widoczność. Jest to teren dworca PKP i bardzo dużo ludzi chodzi przez to przejście do pociągu. Dzisiaj sama miałam niebezpieczną sytuację. Przechodziłam z dzieckiem przez pasy i kierowca jechał około100 km/h, nawet nie zahamował! To cud, że nic nam się nie stało. W ostatniej chwili zdążyliśmy uciec. Bardzo pomocne by były progi zwalniające albo przeniesienie przejścia dla pieszych w bezpieczniejsze miejsce.