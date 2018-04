Materiały mieszkańców

Włamanie do domu. Mieszkańcy są pewni, kto to zrobił!

11 kwietnia przed południem doszło do kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego w Marcinkowicach. Złodziej splądrował wszystkie pomieszczenia, ukradł biżuterię i pieniądze – te które dzieci miały w skarbonkach.

Mieszkanka, do której domu włamał się jest pewna, że zrobił to człowiek, którego nagrały kamery zamontowane przy posesjach. – To na 100 procent on, sąsiadka widziała, jak najpierw obserwował teren, a później podchodził do posesji i sprawdzał, czy ktoś jest w domu – mówi poszkodowana