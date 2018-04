Asp. Wioletta Polerowicz

Dzielnicowa „powalczy” z pijącymi alkohol w centrum miasta

Główny cel dzielnicowej Wioletty Polerowicz do zrealizowania w najbliższych miesiącach to ograniczenie i wyeliminowanie zachowań społecznie uciążliwych, szczególnie chodzi o spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. – Zjawisko to nagminnie występuje na podwórkach przy ul. Brzeskiej i Kościuszki, w tunelu w Rynku, na „miasteczku ruchu drogowego” i podwórku przy ul. 11 Listopada (okolica wału przy przedszkolu) – mówi dzielnicowa.