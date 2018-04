Krzyczał „złodziej, złodziej”. Pomogli mieszkańcy, zatrzymali poszukiwanego listem gończym!

23-letni mieszkaniec Miłocic został zatrzymany dzięki dwóm mężczyznom z gminy Jelcz-Laskowice, którzy zareagowali na krzyk okradanego. Pobiegli za złodziejem.

Działo się to 7 kwietnia późnym popołudniem. Dyżurny oławskiej policji odebrał zgłoszenie o kradzieży telefonu komórkowego. Mężczyzna poinformował o złodzieju, ujętym przez dwóch mężczyzn. Na miejsce wysłano patrol policji. Funkcjonariusze wylegitymowali podejrzanego. Po sprawdzeniu jego danych w systemach policyjnych okazało się, że to 23-letni mieszkaniec Miłocic, poszukiwany listem gończym celem odbycia zaległej kary pozbawienia wolności (ośmiu miesięcy więzienia) za wcześniej popełnione przestępstwa. Zatrzymany został przesłuchany w charakterze podejrzanego, przyznał się do kradzieży. Z uwagi na to, że dopuścił się przestępstwa w warunkach recydywy, grozi mu zaostrzona kara pozbawienia wolności, nawet do 7.5 roku więzienia.