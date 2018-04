reklama

Zatrzymany za kilkanaście porcji. Był już karany

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Oławie wykonując zadania z zakresu przeciwdziałania przestępczości narkotykowej zatrzymali 27-letniego mieszkańca Oławy.

Kierowcę opla zatrzymali do kontroli drogowej. W samochodzie i przy kierowcy znaleźli kilkanaście porcji marihuany. – Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy, gdzie wykonano z nim czynności procesowe, w trakcie których przyznał się, że ujawnione środki odurzające należą do niego. Jak się okazało, podejrzany w przeszłości był już karany za handel narkotykami i za ich posiadanie – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Źródło KPP w Oławie

Kategoria artykułu: Na sygnale