Duży pożar w Jelczu-Laskowicach

– Po godzinie 20.30 przyjechał pierwszy wóz strażacki do palącego się pola na ul. Techników (między firmą Dyka a ogródkami działkowymi). Do godziny 21.00 przyjechały 4 wozy strażackie i jeden pojazd specjalny – napisał do redakcji Kacper

Za informację i video (dostępne poniżej) dziękujemy Czytelnikowi

