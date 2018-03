reklama

Oskarżony o zabójstwo na działkach, stanął przed sądem

Rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa 49-letniego mieszkańca Jelcza-Laskowic. Zarzuty przed sądem okręgowym usłyszał 27-letni Grzegorz N.



Ciało Piotra znalazł podczas porannego spaceru pies mieszkanki pobliskiego osiedla. Zwłoki były ukryte w krzakach. To było 19 sierpnia o godz. 6.50 pomiędzy ulicami Grabskiego a Działkową w Jelczu-Laskowicach. Zwłoki przewieziono do zakładu medycyny sądowej, by wyjaśnić przyczynę śmierci. Jednocześnie Prokuratura Rejonowa w Oławie wszczęła śledztwo w sprawie o zabójstwo.

O sprawie pisaliśmy tutaj: https://gazeta-olawa.pl/na-sygnale/66378-podejrzany-o-morderstwo-juz-rekach-policji/

27 marca przed sądem zeznawał oskarżony oraz świadkowie. Więcej szczegółów – w papierowym wydaniu „GP-WO”.

