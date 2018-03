reklama

Zniszczył drzwi i rzucał kamieniami w auta

Młody mieszkaniec Oławy awanturował się 24 marca o godz. 6.00. Na ulicę Iwaszkiewicza wezwano policję.

Po przyjeździe na miejsce, funkcjonariusze zauważyli, że drzwi wejściowe na klatkę schodową są uszkodzone. Drzwi do mieszkania osoby zgłaszającej również nosiły ślady wgnieceń i zarysowań. Policjanci ustalili przebieg ostatnich zdarzeń i posiadając informacje na temat wyglądu sprawcy, sprawdzili teren osiedla. W między czasie otrzymali ponowne zgłoszenie, tym razem o mężczyźnie rzucającym kamieniami w zaparkowane samochody. – Po kilku minutach 23-letni oławianin został zatrzymany i doprowadzony do komendy. Miał ponad promil alkoholu we krwi. Sprawca został osadzony w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu przedstawiono mu zarzuty zniszczenia mienia. Przyznał się do popełnionych przestępstw.

Łącznie spowodował straty na kwotę około 4 tys. złotych.

O jego losie zadecyduje sąd, za przestępstwo zniszczenia mienia grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Kategoria artykułu: Na sygnale