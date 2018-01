Zdjęcie ilustracyjne

reklama

Uciekał przed policją kradzionym samochodem

Oława. 20-latek był już karany za kradzieże i włamania do samochodów

Mieszkanka zgłosiła kradzież 7 stycznia. Policjantom powiedziała, że zaparkowała samochód przed posesją i przez dwa dni nie wychodziła z domu, ponieważ źle się czuła. W tym czasie złodziej skorzystał. Policjanci pytali sąsiadów poszkodowanej, czy nie zauważyli czegoś, co mogłoby pomóc w ustaleniu sprawcy. Tutaj nie uzyskali konkretnych informacji. 9 stycznia nad ranem na audi natknęli się funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Samochód jechał w stronę osiedla Chrobrego.

– Policjanci wydali kierującemu polecenie zatrzymania się, ten jednak to zignorował i zaczął uciekać – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Po krótkim pościgu zatrzymał samochód, wysiadł i próbował uciec.

Szybko został zatrzymany. 20-latek jest mieszkańcem Brzegu, trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Samochód wrócił do właścicielki.

(AH)

Kategoria artykułu: Na sygnale