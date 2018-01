Alkomat jest dostępny w holu oławskiej komendy. - Skorzystać z niego może każdy. Jest bardzo prosty w obsłudze - mówi podinsp. Alicja Jędo

Alkomat dla wszystkich

To propozycja dla tych, którzy po upojnej nocy sylwestrowej nie mają pewności, kiedy mogą wsiąść za kierownicę. Warto się przespacerować i sprawdzić…

Przypominamy, że alkomat zamontowano w holu komendy, przy stanowisku dyżurnego policji. Korzystanie z niego jest bardzo proste, zajmuje niecałą minutę i już wiesz, czy możesz bezpiecznie wsiąść za kierownicę

Pomysł na to, aby na policji pojawił się alkomat do samodzielnego badania, podsunął komendant Paweł Urbańczyk. Szybko podchwyciła to firma Autoliv, która zrobiła prezent.

– Z urządzenia można korzystać bez angażowania policjantów. Często było tak, że na przykład po nocy sylwestrowej zgłaszało się wielu kierowców, którzy koniecznie chcieli sprawdzić, czy już mogą jechać – mówi podinsp. Alicja Jędo. – To odciągało policjantów od innych obowiązków. Teraz już nie będzie takiej potrzeby.

Obsługa alkomatu jest bardzo prosta, wystarczy wcisnąć zielony przycisk START, słomkę (która jest przy urządzeniu) umieścić w specjalnym otworze, wcisnąć przycisk START na wyświetlaczu LCD i przez kilka sekund dmuchać.