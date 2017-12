reklama

Czy jest tutaj najpopularniejszy dzielnicowy?

Głos mieszkańców. Wyrazy uznania policjantowi, który twoim zdaniem zasługuje na wyróżnienie, możesz przekazać biorąc udział w esemesowym głosowaniu

Trwa dolnośląski plebiscyt na najpopularniejszego dzielnicowego. Bierze w nim udział blisko 600 dzielnicowych z całego województwa, w tym policjanci z naszego powiatu.

– Chodzi o to, aby wybrać dzielnicowego, który cieszy się wśród mieszkańców największym zaufaniem – mówi asp. szt. Paweł Petrykowski, rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu

Głosowanie odbywa się za pomocą SMS-ów. Część uzyskanych środków zostanie przeznaczona dla rodziny poległego na służbie policjanta podkom. Mariusza Koziarskiego.

– Chodzi też o popularyzację roli dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu wśród lokalnej społeczności – dodaje Petrykowski.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk 20 czerwca 2016 roku podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia, a spędzają więcej czasu na patrolowaniu swojego rejonu. Każdy dzielnicowy ma służbowy numer telefonu, adres e-mail – te dane z łatwością można znaleźć w darmowej aplikacji „Moja Komenda”.

Plebiscyt składa się z dwóch etapów. I etap powiatowy rozpoczął się 15 grudnia i potrwa do 8 stycznia 2018. II etap wojewódzki, do którego wejdą zwycięzcy I etapu z poszczególnych powiatów, rozpocznie się 9 stycznia i potrwa do 19 stycznia. 1 SMS to jeden głos – koszt 2,46 zł. Jak głosować na poszczególnych kandydatów? Więcej szczegółów na stronie www.olawa.policja.gov.pl/

Zwycięzca plebiscytu, wybrany głosami mieszkańców, zostanie wyróżniony przez wojewodę dolnośląskiego i komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Ogłoszenie wyników na uroczystej gali w styczniu.

(AH)

14 kandydatów z naszego powiatu