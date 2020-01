„Przyznałam się, bo go kochałam. Ale go nie zabiłam”

Zakończył się proces w sprawie Małgorzaty L. oskarżonej o zabójstwo swojego konkubenta Adama D.

Prokuratura Rejonowa w Oławie oskarża Małgorzatę L. o to, że 7 grudnia 2018 w Siechnicach podczas wspólnego spożywania alkoholu zadała Adamowi D. cios nożem, co spowodowało jego nagłą śmierć. To czyn z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego.



Długi proces zakończył się dzisiaj. Prokuratura wniosła o uznanie oskarżonej za winnej popełnionego czynu i przyznanie jej kary 15 lat pozbawienia wolności. Obrona zaś o uniewinnienie.

Małgorzata L., która w początkowych zeznaniach przyznała się do winy, na sali sądowej konsekwentnie przekonywała, że jest niewinna. Poproszona przez sędziego o ostatnie słowa przed wyrokiem, powiedziała: – To wszystko, co mówiłam na początku wynikało z tego, że bardzo go kochałam i nie wyobrażałam sobie życia bez niego. Nie zabiłam Adama, on popełnił samobójstwo. Proszę o uniewinnienie.

Wyrok zostanie ogłoszony na początku lutego. Więcej w papierowym wydaniu „GP-WO”.

Kategoria artykułu: Na sygnale