Oszukują na BLIK. Wykorzystują do tego konto na Facebooku

Asp. Wioletta Polerowicz z KPP w Oławie: – Wraz z rozwojem internetu pojawiają się nowe zagrożenia niebezpieczne dla nas jak i dla naszego konta. Musimy pamiętam również o zagrożeniach związanych z publikacją wizerunku, anonimowością, kontaktami z obcymi oraz o legalności pobieranych i udostępnianych materiałów. Granica między legalnym zachowaniem w Internecie a złamaniem prawa może być czasem niewielka. Właściwy sposób komunikowania się i nieudostępnienie treści, które mogą być odebrane jako hejt lub agresja. Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie komputera i jakimi pobudkami się kieruje.

Cyberzagrożenie to nie tylko agresja i hejt. Obecnie najczęściej stosowana metodą jest oszustwo na tzw. BLIK. Ta forma zagrożenia polega na przejęciu czyjegoś konta na Facebooku (oczywiście bez wiedzy właściciela) i proszeniu za pomocą komunikatora znajomych właściciela konta o udostępnienie kodu BLIK, tłumacząc to potrzebą pilnej pożyczki. Otrzymując taki kod, osoby podszywające się pod naszych znajomych, mogę wpłacić pieniądze z bankomatu będąc w każdej części kraju. Właściciel konta musi potwierdzić transakcje w telefonie, ale robi to, wiedząc, że pomaga znajomemu. Zdarza się, że oszuści proszą o kod nawet dwa razy, tłumacząc, że za pierwszym razem coś poszło nie tak i nie otrzymali pieniędzy.

Osoby, które włamały się na czyjeś konto czasami wysyłają wiadomości do znacznej liczby znajomych, licząc, że trafią na kogoś z rodziny, kto na szybko podeśle kod, nie weryfikując sytuacji. Po otrzymaniu kodu BLIK oszuści wypłacają pieniądze z bankomatów. Zazwyczaj są to kwoty rzędu kilkuset złotych. Pamiętajmy, by każdą prośbę o pożyczkę weryfikować i np. przed podaniem kodu zadzwonić do znajomego, który prosi nas o pomoc.

Dzielnicowi oławskiej komendy przypominają, że ofiara może zostać każdy – np. nasz profil w mediach społecznościach może zostać wykorzystany do oszustwa. Przestępcy posługują się też tzw. „słupami”. To nieświadome niczego osoby, które wypłacają pieniądze z bankomatu wpisując otrzymany kod z Blika-a.

Źródło KPP w Oławie

Takie ulotki rozdają oławscy policjanci: