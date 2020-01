Na początku tygodnia strażnicy zaczęli używać drona z czujnikami do pomiaru jakości powietrza

W żółtym budynku palą świństwem

Takie sygnały jak ten są wysyłane do redakcji bardzo często. Przypominamy, że od zajmowania się takimi sprawami są odpowiednie służby i to im należy zgłaszać, jeśli mamy podejrzenie, że ktoś spala śmieci lub inne niedozwolone rzeczy.

– Praktycznie codziennie w żółtym budynku przy ul. 11 Listopada 3A jest palone jakimś świństwem – pisze Anna. – W czwarek tak było nasmrodzone, że w domach przy ul. Kościelnej przy zamkniętych oknach było czuć duszący smog ‼️‼️‼️ Jeden budynek zasmradza praktycznie większa część tutejszego regionu. Tyle się mówi o walce ze smogiem. Proszę Was jako gazetę o jakikolwiek artykuł w rubryce MINUS lub nawet sprawdzenie samemu. Nawet stając moment na światłach w pobliżu tego budynku można się udusić – kurtka, włosy, wszystko jest przesiąknięte ❗

Ostatnio informowaliśmy szczegółowo o uprawnieniach Straży Miejskiej do kontroli takich miejsc (link poniżej). Przypominamy, że strażnicy mają odpowiedni sprzęt (dron wyposażony w czujniki do pomiaru jakości powietrza), dzięki któremu mogą natychmiast ustalić, czy zostały przekroczone normy. Mają też prawo wejść do domu i sprawdzić czym właściciel pali w piecu i czy ma faktury na zakup węgla oraz świadectwo jakości paliw stałych. Jeżeli w danym momencie widzisz i czujesz, że z komina unosi się gęsty, żrący dym i masz podejrzenie, że ktoś spala niedozwolone materiały reaguj natychmiast u odpowiednich służb, które są po to, aby sprawdzać takie sytuacje.

STRAŻ MIEJSKA W OŁAWIE pracuje od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 23.00 Telefon do patrolu to 986

71 301 12 22 – Telefon do sekretariatu czynny w godzinach 7.00 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

