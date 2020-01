UWAGA kierowcy! Od dziś w Oławie policja daje żółte i czerwone kartki

O godz. 13:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Oławie odbyła się odprawa policjantów z komendantem, nadkom. Pawłem Urbańczykiem, na której odczytano decyzję o wdrożeniu komputerowego rejestru wystawionych wezwań dla pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych. Decyzja określa też tryb postępowania policjantów w przypadku ujawnienia pojazdu, którego kierujący naruszył przepisy zatrzymania i postoju, na obszarze działania KPP w Oławie

– Bardzo często kierujący parkują gdzie chcą, blokują chodniki, przejścia dla pieszych, bramy wjazdowe czy miejsca dla niepełnosprawnych – mówi asp. Wioletta Polerowicz. – Pojawienie się żółtej i czerwonej noty jest sposobem nie tyle na karanie, co na edukowanie kierowców, celem poprawienia ich „kultury” parkowania. Policjanci będą mieli przy sobie dwie kartki tj. żółtą z upomnieniem, której celem jest informowanie i ostrzeganie (nie stanowi ona kary finansowej) oraz czerwoną z informacją o ukaraniu mandatem karnym lub wnioskiem do sądu podczas stawiennictwa się w KPP Oława lub KP Jelcz Laskowice. Niezgłoszenie się kierowcy we wskazanym terminie będzie skutkowało skierowaniem wniosku o ukaranie.

Każda wystawiona notka będzie zarejestrowana w systemie, dlatego łatwo będzie sprawdzić czy pojazd jest już na liście.

Kategoria artykułu: Na sygnale