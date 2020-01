fot. https://www.facebook.com/Wojnowice

Ile jeszcze ofiar pochłonie to skrzyżowanie?

Mieszkańcy gminy Czernica i okolic (w tym Miłoszyc) zbierają podpisy pod petycją o zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg pomiędzy Wojnowicami i Chrząstawą Małą (1928D), a Nadolicami Wielkimi i Miłoszycami (1535D)

To miejsce, w którym zdarzyło się wiele wypadków, także śmiertelnych.

– Ile jeszcze ofiar, w tym śmiertelnych, pochłonie to skrzyżowanie? – pytają mieszkańcy. – Naszym zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie w tym miejscu ronda. Ronda w znacznym stopniu zwiększają bezpieczeństwo skrzyżowań, a jednocześnie zwiększają ich przepustowość. Według różnych źródeł liczba wypadków samochodowych maleje o ok. 37–80% w tym liczba rannych od ok. 30–75%, a ofiar śmiertelnych od 50 do 70%. Jednocześnie tam gdzie ronda zastąpiły tradycyjne skrzyżowania opóźnienia w przepływie ruchu zmalały nawet o 89%. Jeżdżąc po Polsce widać, że ronda są budowane w wielu miejscach, prawdopodobnie właśnie z tych powodów. Prosimy o zajęcie się organizacją ruchu na tym skrzyżowaniu, żeby nie dochodziło już w tym miejscu do tragedii.

Petycję można znaleźć TUTAJ

Źródło: Wojnowice

Kategoria artykułu: Na sygnale