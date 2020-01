Zdjęcie ilustracyjne

Masz cofnięty przebieg w aucie? Teraz sprawdzi to policja!

Przypominamy o zmianie przepisów… Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2020 roku przepisami – za zmianę stanu licznika w aucie lub inne działania mające wpływ na jego prawidłowy pomiar grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Policjanci mają obowiązek sprawdzania i udokumentowania przebiegu kontrolowanego pojazdu. Wszelkie ujawnione zmiany w stanie licznika lub inne nieprawidłowości wpływające na jego pomiar będą podlegały karze. Już przekonał się o tym mieszkaniec Złotoryi. – Mężczyzna kierujący samochodem osobowym został zatrzymany do kontroli – mówi nadkom. Kamil Rynkiewicz z KWP we Wrocławiu. – Funkcjonariusze oprócz sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, wyposażenia oraz przewożonego bagażu skontrolowali także jego licznik, który wynosił ponad 270 tysięcy kilometrów. Po zweryfikowaniu danych w systemie informatycznym centralnej ewidencji pojazdów okazało się, że stan licznika podczas ostatniego badania technicznego był o kilka tysięcy kilometrów większy. Kierowca nie potrafił wyjaśnić tej sytuacji. Sprawa została przekazana do funkcjonariuszy pionu dochodzeniowo-śledczego z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, którzy w toku prowadzonego postępowania będą wyjaśniać jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny.

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 306a kodeksu karnego, kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie tego czynu.

Przypominamy, że nie tylko policjant, ale także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej, podczas kontroli drogowej, będzie mógł sprawdzić przebieg zarówno zatrzymanego do kontroli pojazdu, jak i pojazdu przewożonego np. na lawecie. Aktualny przebieg wpisze do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Będzie także możliwość, w przypadku zastrzeżeń po wstępnej kontroli technicznej pojazdu użytkowego – np. ciężarowego lub autobusu, skierowania go na bardziej szczegółowe badania. Pomoże to wyeliminować z dróg niesprawne samochody…

Źródło KWP Wrocław oraz gov.pl

Kategoria artykułu: Na sygnale