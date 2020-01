Nowa karetka w Oławie

– Dzisiaj do naszej podstacji trafił nowy ambulans, który zastąpi stary wysłużony… – mówi jeden z oławskich ratowników. – Nowa karetka to ta zakupiona ze środków Ministerstwa Zdrowia.



O tym, że nowa karetka trafi do Oławy pisaliśmy kilka miesięcy temu. Przypominamy ten artykuł…

12 września 2019 wiceminister Waldemar Kraska podpisał wraz z dyrektorem pogotowia ratunkowego we Wrocławiu Zbigniewem Mlądzkim umowę na dofinansowanie wymiany ambulansu



Tuż obok stacji pogotowia ratunkowego w Oławie uroczyście poinformowano o rządowym programie dofinansowania zakupu nowych ambulansów. Spotkanie wpisywało się w kampanię wyborczą – Pawła Hreniak był kandydatem PiS do Sejmu

Jedna z dwustu karetek trafi do Oławy.

– Przeznaczyliśmy na ten program 80 mln zł – mówił wiceminister Waldemar Kraska. – Dotyczy on wymiany samochodów, które są w złym stanie technicznym i mają duży przebieg. Chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby karetka pogotowia nie była starsza niż 5 lat. Dzisiaj podpisujemy umowę na dofinansowanie karetki w Oławie. Myślę, że dzięki tej umowie polepszy się bezpieczeństwo mieszkańców.

– Potrzeby lokalnej społeczności dzięki ministerstwu są docenione – mówił Zbigniew Mlądzki, dyrektor pogotowia ratunkowego we Wrocławiu.

– To ogromna radość, kiedy zwiększamy bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oławskiego – mówił wojewoda Paweł Hreniak. – Jest to dalszy ciąg programu, który realizowaliśmy tutaj w naszym regionie. Przypomnę, że od roku 2016 zakupiliśmy 28 karetek. Dziś mogę powiedzieć, że na terenie województwa sprzęt z zakresu ratownictwa medycznego mamy dużo lepszy niż wcześniej. To nie tylko są karetki.

– Dziękuję za ten podarunek – mówił wicestarosta Witold Niemirowski. – Współpraca pomiędzy nami a pogotowiem układa się bardzo dobrze. Przy tej okazji chciałbym też podziękować za zastrzyk pieniędzy dla szpitala powiatowego, który dostaliśmy wczoraj (chodzi o kwotę 800 tys. zł, o które został zwiększony tegoroczny ryczałt – red.). Tutaj radzimy sobie dobrze, dzięki dyrektorowi szpitala i załodze, ale prosimy o więcej.

Do podziękowań dołączył burmistrz Tomasz Frischmann. W tym czasie obok uroczystości w ramach protestu zgromadzili się pracownicy oławskiego szpitala. Wyszli z hasłem „Ratujmy szpitale powiatowe” i żywo komentowali przekazanie czeku. Po zakończonej uroczystości wiceminister wraz z wojewodą i samorządowcami podeszli do protestujących. Kraska zapewnił, że ryczałt w tym roku dla szpitala w Oławie zwiększył się o przeszło 2 mln zł. – Z tego, co wiem, te pieniądze dyrektorzy przekazują na podwyżki dla pracowników – tłumaczył wiceminister. – Taka była idea. Pieniądze zawsze mogłyby być większe, z tego sobie zdajemy sprawę. To ostatnia transza, która została uruchomiona w piątek, poprawi waszą sytuację finansową.

Pracownicy dopytywali o większą ilość obowiązków, o braki kadrowe, o to, skąd mają się wziąć nowi pracownicy, o zwiększoną „papierologię”. Odpowiedzi nie usłyszeli. Wiceminister zapowiedział jednak kolejne pieniądze na fundusz inwestycyjny, który ma wspomóc szpitale powiatowe.

Kategoria artykułu: Na sygnale