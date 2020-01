Zimą zapotrzebowanie na takie akcje strażników jest bardzo duże. Wiele osób, będących w trudnej sytuacji, już skorzystało z pomocy

Wojskowa porcja dla bezdomnych. Strażnicy rozdają posiłki

Oława. Ważny krok. Taki gest może być na wagę życia. Miasto kupiło pełnowartościowe posiłki, do podgrzania których nie trzeba używać ognia. W zimie w samochodzie straży miejskiej zawsze znajduje się taka porcja i często się przydaje

Przypominamy, że akcję rozpoczęto w ubiegłym roku podczas zimy, teraz jest kontynuowana. Prowiant otrzymały do dyspozycji MOPS i Straż Miejska w Oławie.

– Kiedy temperatura spada poniżej zera, taki posiłek jest na wagę złota. W ubiegłym roku mieliśmy wiele okazji, aby przekonać się, jak bardzo potrzebna jest taka akcja. Teraz to się również potwierdza – mówi Paweł Gardyjan ze Straży Miejskiej w Oławie

Jedna z takich sytuacji wydarzyła się na Miasteczku. Na trawniku leżał bezdomny. Mężczyzna był przemarznięty, słaby, cały się trząsł. Strażnicy przyjechali i dali mu posiłek. Dosłownie od razu stanął na nogi. Wystarczyło kilka minut, aby przygotować jedzenie. Do wyboru jest gulasz wieprzowy z ryżem lub makaron z wołowiną. W szczelnym opakowaniu znajdują się też przyprawy, sztućce, suchary, woda i chemiczny podgrzewacz, który powoduje, że po chwili jedzenie jest gorące.

– To naprawdę bardzo smaczne danie, pełnokaloryczne, dostarczające dużo energii, a przede wszystkim gorące, co zimą jest niezwykle ważne, bo jeden taki posiłek może uratować życie – mówi strażnik. – Podgrzewacz, który jest w tym zestawie, bezdomny później może włożyć pod kurtkę i się skutecznie ogrzać, bo to trzyma temperaturę. Czasami jedziemy na interwencję i jest głodny, zmarznięty bezdomny, jadłodajnia Caritasu jest już zamknięta, a my możemy od razu udzielić wsparcia.

Strażnicy miejscy wspólnie z pracownikami MOPS-u prowadzą też inną akcję. Gdy temperatura spada poniżej zera, jeżdżą na specjalne patrole i robią rozeznanie, kto potrzebuje pomocy. Sprawdzają altanki, dworce i inne miejsca, w których przed zimą mogą szukać schronienia potrzebujący.

(AH)

