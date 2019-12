Złamałeś przepisy? Od 1 stycznia możesz dostać żółtą lub czerwoną kartkę

Niedawno policja zorganizowała debatę z mieszkańcami na temat nieprawidłowego parkowania. Jednym z pomysłów, które przedstawił komendant Paweł Urbańczyk jest ostrzeganie mieszkańców żółtymi i czerwonymi kartkami

Komendant zasugerował, że tym, co powstrzymuje kierowców przez łamaniem przepisów, są nie tyle wysokie mandaty, co punkty karne. Zapłacenie 100, 200 czy nawet 500 zł dla wielu nie jest dziś problemem. Zdecydowanie gorzej jest, gdy w grę wchodzi możliwość utraty prawa jazdy. Samo karanie nigdy nie będzie jednak tak istotne, jak edukacja i prewencja. Dlatego najnowszym pomysłem oławskiej policji są żółte i czerwone kartki.

– Chcemy, aby policjanci mieli przy sobie dwie karki – jedna będzie żółta, druga czerwona – mówił podczas debaty komendant. – Nawiązując do przepisów piłkarskich, żółta będzie ostrzeżeniem i informacją o tym, że popełniło się błąd. Czerwona za to będzie już skutkowała karą – mandatem lub wnioskiem do sądu. Wszystkie kartki będziemy zapisywać w rejestrze, więc jeśli ktoś popełni błąd, dostanie żółte upomnienie i złapiemy go po raz kolejny, będzie już się musiał liczyć z karą.

Policjanci zaczną używać żółtych i czerwonych kartek 1 stycznia 2020 roku. Więcej na ten temat – w papierowym wydaniu „GP-WO”.

