Większość jeździ za szybko

Dowodem na to jest policyjna akcja „Prędkość”, którą przeprowadzono 20 grudnia



Funkcjonariusze działali na drogach województwa dolnośląskiego. Na blisko 1,5 tys. kontrolowanych kierowców prawie 700 jechało za szybko. – Głównym celem prowadzonej przez dolnośląskich policjantów akcji było zapobieganie wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego – mówi podinsp. Krzysztof Zaporowski z KWP we Wrocławiu. – Akcja miała także za zadanie wyrobienie wśród kierowców przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu.

Oprócz kontroli prędkości, policjanci zwrócili szczególną uwagę na trzeźwość kierujących, stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdów. Przy okazji tej akcji w ręce funkcjonariuszy wpadło też 7 osób poszukiwanych.

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2019 roku kierowcy spowodowali ponad 25 tys. wypadków drogowych, w wyniku których zginęło 2087 osób, a przeszło 30 tys. zostało rannych. – Główną przyczyną tych wypadków było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, ale najbardziej śmiercionośną przyczyną pozostaje, niezmiennie od lat, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – dodaje Zaporowski. – To właśnie nadmierna prędkość doprowadziła w 2019 roku do śmierci 726 osób. Nadmierna prędkość jest groźna nie tylko dla kierujących i ich pasażerów, ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse na przeżycie. Przy dużych prędkościach nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje kierowcy i pasażerom gwarancji na przeżycie.

