Martwy mężczyzna na 3 Maja?

Nie mają spokojnego dnia mieszkańcy ulicy 3 Maja w Oławie, zwłaszcza bloków nr 18 oraz 19-25. Rano zbudziła ich interwencja kilku radiowozów policyjnych a wieczorem obserwowali w akcji strażaków…

Przed godziną 18.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oławie otrzymał sygnał, że w jednym z mieszkań przy ul. 3 Maja 25 może być osoba potrzebująca pomocy. Po wysłaniu na miejsce funkcjonariuszy, okazało się, że mieszkanie, w którym miała przebywać ta osoba, jest zamknięte. Wezwano więc do pomocy strażaków, którzy w sile dwóch zastępów przyjechali pod blok przy ulicy 3 Maja 19-25 i przy pomocy drabiny poprzez balkon dostali się do lokalu. W środku znaleziono mężczyznę, który nie daje oznak życia. Wszystko wskazuje na to, że samotnie tam mieszkający nie żyje. Policjanci i strażacy czekają obecnie na lekarza-koronera, który ma to oficjalnie potwierdzić. I jeśli to nastąpi, policja i prokuratura będą ustalać, czy ten bardzo obecnie prawdopodobny zgon mężczyzny miał charakter naturalny, czy też mogło dojść do działań osób trzecich.

Więcej informacji na ten temat będziemy mieli jutro, po zakończeniu czynności przez przedstawicieli służb…

Tekst i fot.: (KAT)

Kategoria artykułu: Na sygnale