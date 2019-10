Ręce związał mu paskiem do spodni. 30-latek odpowie za rasizm?

Jak informuje oficer prasowy podinspektor Alicja Jędo policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał podejrzanego o atak na tle narodowościowym

Policjant z oławskiego ogniwa ruchu drogowego w czasie wolnym od służby, w jednym z marketów na terenie Jelcza-Laskowic zatrzymał 30-letniego mężczyznę, który wspólnie ze swoim 37-letnim kolegą, ujętym przez innych klientów sklepu pobił i znieważył z powodu przynależności narodowej obywatela Chin. Obu podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

Wczoraj, tj. 21 października br. ok. godz. 16.00 policjant oławskiego ruchu drogowego, w czasie wolnym od służby zatrzymał 30-letniego mężczyznę, który wspólnie z innym 37-latkiem pobił i znieważył na tle narodowościowym obywatela Chin. Wspomniany funkcjonariusz zamierzał wejść do sklepu. Będąc przed drzwiami zauważył w środku scenę przypominającą kadr z filmu sensacyjnego – kilku szarpiących się mężczyzn, dwóch z nich zdecydowanie atakowało obcokrajowca. Funkcjonariusz podjął błyskawiczną decyzję, wylegitymował się i obezwładnił jednego z napastników próbującego oddalić się z miejsca zdarzenia, jednocześnie odgrażającego się zniszczeniem mienia należącego do obywatela Chin i pozbawieniem go życia. Wobec agresywnego mężczyzny policjant zamiast kajdanek, zastosował pasek od spodni, którym wymachiwał w jego kierunku 30-latek. Policjant skrępował napastnikowi ręce i powiadomił dyżurnego. W tym czasie drugiego napastnika obezwładnił sam poszkodowany z innymi klientami. Wezwany na miejsce patrol policji zjawił się błyskawicznie. Dwaj podejrzani byli nietrzeźwi, zostali doprowadzeni do radiowozu i osadzeni w policyjnym areszcie. Jak się okazało każdy z nich w przeszłości był karany, między innymi za przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu.

Aktualnie, za groźby bezprawne i znieważenie w związku ze stosowaniem przemocy na tle narodowościowym wobec obywatela Chin, grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5.

Kategoria artykułu: Na sygnale