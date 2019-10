Skąd Krzysiek mógł to wszystko wiedzieć?

W kolejnym dniu głośnej sprawy miłoszyckiej nie wytrzymała mama zamordowanej Małgosi i wygarnęła zeznającemu właśnie Krzysztofowi:

– Dlaczego kłamiesz cały czas i kogo chronisz? Krzysiu, kłamiesz! To jest cwaniaczek, kombinator. Jeszcze mu w to graj i tak jest przez 23 lata. Tak samo, jak nie słyszał krzyku „mama”, gdy Małgosia wołała. Słyszał. Pół wsi słyszało, ale nikt nie pomógł. Pani, która podkładała do pieca, druga, co na schodkach stała… Nigdy ich w sądzie nie widziałam.

Krzysztof tłumaczył, że o tym krzyku usłyszał od innych i tylko powtarzał. Sam tego nie słyszał.

– Tamtej nocy na tym podwórku nie byłem – przekonywał.

Jego odpowiedzi ponownie doprowadziły mamę Małgosi do emocjonującego wystąpienia:

– On wyprowadził moją Małgosię, rozumiecie?! Może go to wszystko przerosło? Dawno powinien siedzieć w więzieniu za to, że ukrywa współsprawców i on jest współsprawcą. Nie wiem, dlaczego on chodzi po wolności. Wyprowadził mojką córkę na śmierć…

