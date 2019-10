Zdjęcie ilustracyjne

Trwa akcja SMOG. Policja kontroluje pojazdy

9 października 2019 roku policjanci ruchu drogowego prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „SMOG”. Mimo iż nadrzędnym celem działań jest eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Podczas prowadzonych działań wybrane patrole będą używać przyrządów kontrolno-pomiarowych do stwierdzenia naruszenia wymagań ochrony środowiska.

Przypominamy kierującym, że policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.

Akcja ma również charakter informacyjno-edukacyjny. Pamiętajmy, że transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Policjanci będą przypominali kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

Źródło: Komenda Główna Policji

Kategoria artykułu: Na sygnale