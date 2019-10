Motocyklista nie żyje, pasażerka w ciężkim stanie

Tuż po godzinie szesnastej, we wtorek 1 października doszło do wypadku motocykla i samochodu osobowego, za wiaduktem nad A4 w kierunku na Brzeg. – Z pierwszych informacji wynikało, że dwie osoby zostały poszkodowane – mówi bryg. Krzysztof Gielsa, oficer prasowy KP PSP w Oławie

Pomimo dość nieprecyzyjnego wskazania miejsca zdarzenia, już po 9 minutach do wypadku dojechali strażacy z OSP Owczary. Po szybkim rozpoznaniu od razu przystąpili do reanimacji nieprzytomnego motocyklisty i udzielania pomocy jego pasażerce, u której stwierdzili liczne złamania i krwotoki. Wkrótce przybyła na miejsce karetka Pogotowia Ratunkowego – ratownicy medyczni przejęli koordynację prowadzonych wciąż przez strażaków działań. Pomimo zastosowania przez strażaków oławskiej JRG, którzy jako kolejni dotarli na miejsce, defibrylatora AED motocyklisty nie udało się uratować. Jego pasażerka, w ciężkim stanie zabrana została przez śmigłowiec LPR. Również kierujący samochodem osobowym wymagał pomocy medycznej – z lżejszymi obrażeniami został zabrany do szpitala.

W akcji udział brali także strażacy z OSP Wiązów oraz JRG w Strzelinie. Przyczyny wypadku, po zakończeniu działań ratowniczych, ustalali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy przybyli na miejsce wraz z Prokuratorem.

Źródło KP PSP w Oławie

Kategoria artykułu: Na sygnale