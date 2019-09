Nie chciał wyjść z mieszkania, policjanci znaleźli 20 gramów

Policjanci pionu prewencji oławskiej jednostki zatrzymali 34-latka, który w kuchni miał 20 gramów marihuany. Policjanci interweniowali, ponieważ właścicielka mieszkania mówiła, że mężczyzna nie chce dobrowolnie opuścić miejsca

24 września kobieta poprosiła o interwencję w sprawie mężczyzny, który bezprawnie zajmował jej mieszkanie. – Policjanci podjęli skuteczną interwencję, ponieważ mężczyzna opuścił lokal zgłaszającej – mówi podinsp. Alicja Jędo z KPP w Oławie. – Wcześniej jednak został zatrzymany za posiadanie prawie 20 gramów marihuany, którą ukrył w kuchni. Zapach suszu unoszący się w lokalu oraz pewne akcesoria wzmogły czujność funkcjonariuszy. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci znaleźli woreczek foliowy z 20 gramami marihuany. Mężczyzna przyznał się, że środki odurzające należą do niego. Został zatrzymany i doprowadzony do komendy, gdzie usłyszał zarzut. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

