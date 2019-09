Ślepi na przepisy?

Na ulicy Rybackiej problem z parkowaniem był od dawna. Kierowcy notorycznie zatrzymywali się w pobliżu wału, blokując również ewentualny wjazd dla służb. Kilka dni temu pojawiło się tam oznakowanie wyłączające fragment jezdni z ruchu. Jak zauważył dziś nasz Czytelnik – niewiele to dało.

– Tak parkuję nasi oławianie na ulicy Rybackiej w pobliżu wału. Przejeżdżam tamtędy codziennie zdarza się, że kilka razy dziennie i mimo znaków zakazu zatrzymywania się w tym miejscu, właściciele aut nic sobie z tego nie robią… – pisze do redakcji Mateusz. Nawet nie pomógł „pas wyłączony z ruchu”. Zaparkowane tam samochody utrudniają poruszanie się po tej trasie i nie raz doszłoby do kolizji przez pozostawione tam auta, gdzie kilka metrów dalej jest duży parking zresztą prawie pusty. Chyba właśnie przez lenistwo tych kierowców. Pomijając już fakt, że na wałach w godzinach wieczornych stoi mnóstwo samochodów, gdzie jest zakaz jak każdy wie, ponieważ narusza to konstrukcje wałów przeciwpowodziowych. Później ludzie są zdziwieni, kiedy pod naporem wody w sytuacji stanu powodziowego, wały zwyczajnie się walą.

Może wypadałoby coś z tym zrobić. Myślę, że ułatwi to poruszanie się po tej trasie i poprawi także nasze bezpieczeństwo…

