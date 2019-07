Jak kwiatek do kożucha…

Kilkanaście dni temu zakończyła się rewitalizacja południowej części oławskiego Rynku. Wymieniono nawierzchnie asfaltową na kostkę granitową, a wzdłuż pierzei przy świeżo posadzonych drzewkach ustawiono ławeczki z klombami ogrodowymi. I wszystko byłoby ok, gdyby nie nowy element wystroju.

Kilka dni temu obok ławeczek stanęły kosze na śmieci – a raczej blaszane puszki – żółte, wykonane z tworzywa, z rzucająca się w oczy reklamą. Jednym słowem nijak pasują do obecnego stylu Rynku, chociaż jedno jest pewne, nikt ich nie przeoczy.

Szkoda, że władze miasta wydając ponad 3 mln zł na rewitalizację tej części miasta nie zadbały o szczegóły aranżacji i wystroju terenu tak, jak się to się robi w innych miastach, np. we Wrocławiu, gdzie pojemniki na śmieci są z kamienia i ładnie wpisują się w otoczenie zabytkowego centrum miasta, co zauważył i skomentował na swoim profilu FB radny z Oławy Przemysław Pawłowicz.

(WK)

Kategoria artykułu: Minus