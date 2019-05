Powyrywana, czy skoszona…?

MINUS. Mieszkańcy zwracają uwagę na to, jak wygląda cała ulica 3 Mają po koszeniu trawy. Pani Marzena podesłała kilka zdjęć i poprosiła o zamieszczenie w rubryce MINUS. – To wygląda jakby ktoś wyrywał trawę i rzucał gdzie popadnie – komentuje Łukasz. – Jak tak można, to centrum miasta. Wygląda to fatalnie, do tego jeszcze te śmieci.

***

Kategoria artykułu: Minus