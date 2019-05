Bliżej się nie dało. „Zaparkowany” samochód wiceministra

OŁAWA. Minus. Podczas ostatniej wizyty w Oławie wiceminister Michał Wójcik udał się też na spotkanie w sądzie z miejscowymi pracownikami. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie kwestia zaparkowanego samochodu rządowego. Kierowca auta starał się zatrzymać jak najbliżej wejścia do oławskiego sądu, jednocześnie łamiąc kilka przepisów ruchu drogowego. Zwróciliśmy się do oławskiej drogówki z prośbą o odniesienie się do sprawy. W odpowiedzi przesłanej przez st. asp. Tomasza Jarzębskiego kierownika ruchu drogowego w KPP w Oławie czytamy: – Pojazd nie jest zaparkowany prawidłowo. Zatrzymanie i postój pojazdu zabroniony jest w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych – na drodze dwukierunkowej zarówno za jak i przed tym przejściem. Zatrzymanie pojazdu na chodniku dozwolone jest w przypadku, gdy szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5m i nie utrudni im ruchu, więc kierujący nie zastosował się również do tego przepisu.

Przypomnijmy, że w bardzo bliskiej okolicy sądu są trzy parkingi, gdzie można bez problemu samochód zostawić. Po samym spotkaniu z minister Kempą i wiceministrem Wójcikiem, auto stało już na parkingu przy Ośrodku Kultury, gdzie odbywał się wyborczy wiec.

Tekst i fot.: Grzegorz Kacała [email protected]

Kategoria artykułu: Minus