Spore zagrożenie, tuż przy chodniku…

Mieszkaniec zwraca uwagę na starą, przerdzewiałą latarnię, która w każdej chwili może się złamać. – Może wasza interwencja pomoże – pisze do redakcji. – Stan latarni przy Szkole Podstawowej nr 2 (pomiędzy Chrobrego a szkołą) jest tragiczny, żeby nie spadła na dzieciaki, które chodzą tamtędy.

To ostatnia lampa przy wejściu do szkoły.

