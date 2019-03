Co z tą kostką?

Zgłoszenie do rubryki MINUS. – W Jelczu-Laskowicach przy ul. Partyzantów po zakończonym remoncie parkingu już prawie od roku stoją palety z kostką, a samochody muszą stawać na trawie, jak widać na pierwszym zdjęciu – pisze do redakcji Jacek. – Drugie zdjęcie to stara kostka ściągnięta z chodnika owinięta folią i zostawiona koło kosza na śmieci…

Czy to jest porządek, o który dba spółdzielnia mieszkaniowa w Jelczu-Laskowicach?

***Coś w naszym powiecie Cię irytuje, denerwuje, przeszkadza? Wyślij zgłoszenie do rubryki „MINUS” na [email protected] lub przez wiadomość prywatną na naszym profilu: https://www.facebook.com/WiadomosciOlawskie/ – to rubryka tworzona przez naszych Czytelników!

Kategoria artykułu: Minus