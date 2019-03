Znowu śmieci

Kolejne zgłoszenie od mieszkańca do naszej rubryki MINUS. – Takie widoki w niedzielę mają mieszkańcy wieżowca przy ul. B. Chrobrego 20, w bloku jest 210 mieszkań, na dole bloku są 3 bary, 1 kawiarnia, zakład krawiecki i kilka sklepów. Pytanie: kto wymyślił taką małą ilość pojemników na śmieci? Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” się tym nie interesuje, my mieszkańcy nie możemy otwierać balkonów, ze względu na zapachy, a co będzie jak przyjdą upały?

Kategoria artykułu: Minus