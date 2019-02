Mocno uszkodzona. Ludzie nie mogą spać

Oława. MINUS. – Zwracam się z prośbą o pomoc. Użycie swojej mocy i pomóżcie kierowcom i mieszkańcom bloku TBS przy Iwaszkiewicza – pisze do redakcji Czytelniczka. – Z piątku na sobotę po tym, jak przejechało ciężkie auto, zerwała się droga na pasach. Nikt nawet nie podjechał tego zabezpieczyć. Ten kawałek aż do przychodni już dawno powinien być wymieniony, bo w nocy spać się nie da. Auta robią potężny hałas. A teraz kto nie wjedzie w uszkodzoną nawierzchnię ma też uszkodzone auto. Przesyłam zdjęcia. Ta droga to wielki minus. Jest tak potężny hałas, że nie można spokojnie spać. Ta nawierzchnia musi zostać naprawiona. Płyty są zerwane po zimie, w domu nawet przy zamkniętych oknach nie da się wysiedzieć, jeden wielki hałas. Auta jadą bardzo szybko, gdyż ta droga prowadzi do ronda i natężenie jest ogromne.

