Drogi na MINUS. Które są najgorsze?

Kierowcy od dawna narzekają na tę drogę. Mieszkanka jeżdżąca tamtędy codziennie ma dość. Zapytała Powiatowy Zarząd Drogowy, kiedy planują remont? Nie jest zadowolona z odpowiedzi, dlatego napisała do redakcji.- Chciałabym zasugerować umieszczenie w rubryce „minus” stanu nawierzchni drogi powiatowej 1548D na trasie od Minkowic Oławskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką 396 – pisze Julia. – Może to przyniesie jakiś efekt…

Zwracałam się w tej sprawie do PZD w Oławie. Oto treść mojego maila: „Proszę o podanie informacji na kiedy zaplanowano wymianę nawierzchni drogi powiatowej 1548D – na odcinku od Minkowic Oławskich do skrzyżowania z drogą wojewódzką 396. Pragnę wskazać, że nawierzchnia jest w fatalnym stanie, wymagającym niezwłocznej wymiany. Na tym odcinku po prostu nie da się normalnie przejechać samochodem z uwagi na mnóstwo dziur, nierówności, kolein, a w niektórych miejscach znajdują się wybrzuszenia, na których auto podskakuje. Przez przejazd tą drogą jestem zmuszona do naprawy zawieszenia w swoim samochodzie. Tą trasą codziennie porusza się wiele osób, albowiem jest to jedyna droga z Minkowic Oławskich (i okolicznych wiosek) do Oławy. Pragnę dodać, że łatanie tego odcinka nie ma sensu, ponieważ na całej długości kruszy się asfalt.

Wojciech Drożdżal, kierownik PZD w Oławie nie miał dobrych wiadomości. W odpowiedzi napisał, że w 2019 roku nie jest planowane odnawianie nawierzchni. Dodał też, że prace będą planowane do wykonania w latach następnych w miarę posiadanych środków.

– Niestety, na moje pytanie o jakie następne lata chodzi oraz prośbę o dokładne wskazanie daty rozpoczęcia prac, lub zdarzenia które miałoby je zainicjować, nie uzyskałam odpowiedzi – mówi Julia. – Stan tej drogi jest fatalny, to jest najgorsza droga w powiecie oławskim, a powiatowy zarząd drogowy to niestety nie interesuje.

*** Zgadzacie się z Czytelniczką, że wskazana przez nią droga jest najgorsza? Kierowcy! Piszcie w komentarzach, które odcinki waszym zdaniem wymagają natychmiastowych remontów, gdzie jest najbardziej niebezpiecznie w naszym powiecie?

