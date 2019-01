Do śmietników chodzą po kładce

Mieszkańcy coraz częściej skarżą się na stan osiedlowych dróg. To kolejne zgłoszenie do naszej rubryki MINUS.

„Tak wygląda droga przy budynku 1a -1b, przy ulicy Lipowej. Błoto jest od samego wejścia do budynku. Do śmietników mieszkańcy chodzą po prowizorycznej kładce. Parkujące tam auta są ciągle ochlapywane błotem przez „bystrych” kierowców, którzy pragną zasmakować nieco off-road’u w prawie centrum tzw.miasta. Dwa razy w roku zarząd dróg wysyła spychacza, żeby wyrównać dziury. Szał. Jest równo do pierwszego deszczu. Czy naprawdę nikt nie ma pomysłu, żeby zrobić z tej drogi bardziej cywilizowaną?

Pozdrawiam. Grzęznący w błocie czytelnik”

