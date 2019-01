Aleja „zniszczonych” serc

Wielkimi krokami zbliża się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a wraz z nim licytacja ławeczki w alejce, która wygląda nie najlepiej

13 stycznia to wyjątkowy dzień w kalendarzu – wtedy odbędzie się już 27. finał WOŚP. Tymczasem aleja, w której stoją ławeczki wylicytowane w poprzednich edycjach, jest w opłakanym stanie. Tabliczki, które miał być wizytówką tego miejsca, ale też informować o nim, są zdewastowane. Jedna zamazana, druga już straciła napis. Same ławeczki też już są nadszarpnięte przez upływający czas, podrapane, pełne bazgrołów. Wspominaliśmy o tej sprawie we wcześniejszych wydaniach GP-WO, ale od tego czasu nic się nie zmieniło. A finał WOŚP tuż, tuż. Czy tak powinno wyglądać miejsce, które ma być kojarzone z odruchem dobroci serca?

Grzegorz Kacała

Kategoria artykułu: Minus