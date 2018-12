Ktoś pomazał, ale jest kamera…

MINUS. W niedzielny poranek mieszkańcy osiedla Sobieskiego (klatki nr 18 i 20) zastali przykry widok. – Gorzej wygląda to na drzwiach klatki 20, bo jest praktycznie cała zapisana czarnym i białym markerem – pisze w mailu do redakcji pan Seweryn. – Może zamontowana 3 dni temu kamera coś tu pomoże, na co liczymy w końcu miedzy innymi po to tu jest…

**



*



*



*



*



*



*



***

Coś w naszym powiecie Cię irytuje, denerwuje, przeszkadza? Wyślij zgłoszenie do rubryki „MINUS” na [email protected] lub przez wiadomość prywatną na naszym profilu: https://www.facebook.com/WiadomosciOlawskie/ – to rubryka tworzona przez naszych Czytelników!

Kategoria artykułu: Minus